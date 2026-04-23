Łomża. Wystraszona 2-letnia dziewczynka szukała pomocy u sąsiadów! Uciekła z domu, w którym była libacja alkoholowa

Zapłakana mała dziewczynka szukała pomocy u sąsiadów

Wystraszona 2-letnia dziewczynka uciekła z mieszkania, w którym odbywała się libacja alkoholowa. 2-latka szukała pomocy u sąsiadów z innego mieszkania. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło wczoraj (22.04) przed południem na terenie Łomży.

Policjantów zaalarmowała kobieta, do której przyszła zapłakana dziewczynka. Według jej relacji dziecko nie chciało wrócić do miejsca, z którego wyszło. Zanim na miejsce przyjechali mundurowi jedna z pijanych kobiet siłą wyrwała płaczące dziecko sąsiadce. Dziewczynka miała krzyczeć, że to nie jej mama.

Na miejscu mundurowi zastali 2 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

W mieszkaniu był bałagan, wszędzie były porozrzucane butelki po alkoholu, a w oknie była wybita szyba. Wszyscy dorośli byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. Matka dziewczynki miała ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nie potrafiła powiedzieć policjantom kiedy dziecko jadło ostatni posiłek. Wspomniała, że pamięta tylko jak córka jadła poprzedniego wieczora. 21-latka przyznała policjantom, że przyjechała na kilka dni do znajomych i od wczoraj razem pili alkohol. Tłumaczyła jednak, że cały czas opiekuje się dzieckiem - relacjonuje Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Dziewczynka trafiła do szpitala i nie odstępowała policjantki

Załoga karetki pogotowia, która przybyła na miejsce, zdecydowała o zabraniu dziewczynki do szpitala. Jak dodaje Karolina Wojciekian - dwulatce cały czas towarzyszyła policjantka, a dziewczynka nie opuszczała jej nawet na krok, ciągle się do niej przytulając.

Dziecko zostało w szpitalu, do którego przyjechał ojciec dziecka.

Pijana matka dostała zakaz zbliżania się do dziewczynki

Wobec 21-letniej matki wszczęto procedurę niebieskiej karty. Kobieta dostała zakaz zbliżania się i kontaktowania z dzieckiem.

Kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KMP Łomża

