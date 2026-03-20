Łomża. Nowe informacje w sprawie postrzelenia mężczyzny. Co dokładnie wydarzyło się na ul. Sienkiewicza?

Zarzuty za postrzelenie mężczyzny w Łomży

Do 2 lat pozbawienia wolności grozi 39-letniemu sprawcy wczorajszego postrzelenia mężczyzny w Łomży. Jak przekazała nam Karolina Wojciekian z KMP w Łomży, mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Z uwagi na to, że czynu dopuścił się w warunkach występku chuligańskiego, dolna granica kary może zostać zwiększona o połowę.

Przypomnijmy, że do postrzelenia 38-letniego mężczyzny doszło wczoraj (19.03) przed godziną 15:00 na ulicy Sienkiewicza. W kierunku 38-latka sprawca oddał 6 strzałów.

Awantura przed postrzeleniem

Chwilę wcześniej na chodniku między poszkodowanym 38-latkiem a jego byłą żoną doszło do awantury. Po kłótni kobieta wsiadła do samochodu nowego partnera, który oddał strzały w kierunku 38-letniego mężczyzny.

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, ale nie wymagał hospitalizacji. Został wypisany ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pistolet w gołębniku

Strzały oddano z pistoletu pneumatycznego. Broń została znaleziona przez łomżyńskich policjantów w gołębniku na terenie posesji 39-latka.

Mężczyzna dostał dozór policji, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

