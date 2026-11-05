Łomża chce zatrzymać młodych. Miasto planuje bonus mieszkaniowy

Dopłaty do wynajmu dla osób do 30. roku życia

Program "Łomża dla Młodych - Bonus Mieszkaniowy" może ruszyć już w przyszłym roku. Program zakłada dopłaty do wynajmu mieszkań, które mają być zachętą dla młodych ludzi do związania swojej przyszłości z Łomżą. Miasto chce w ten sposób pomóc też lokalnym firmom, które szukają pracowników.

Celem inicjatywy jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu pracowników i zatrzymanie w naszym mieście młodych, wykształconych mieszkańców i przyciągnięcie specjalistów z innych części kraju.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby do 30. roku życia, które podejmą zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność w Łomży, zamieszkają na terenie miasta i będą rozliczać podatek dochodowy PIT w naszym urzędzie skarbowym.

Dopłaty mają być bezzwrotne i przeznaczone na pokrycie kosztów najmu mieszkania.

Projekt ten jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty i rekomendacje zgłaszane przez Radę Gospodarczą. Zależy nam na tym, aby wspólnie wypracować mechanizm, który pomoże zatrzymać w Łomży najzdolniejszych absolwentów szkół i uczelni, a także przyciągnąć specjalistów z innych ośrodków akademickich w kraju - mówi zastępca prezydenta Łomży, Piotr Serdyński.

Pilotaż zaplanowano na 2027 rok

Prace nad programem trwają, a pilotaż planowany jest na przyszły rok. Projekt ma zostać przedstawiony radnym do końca tego roku. Ostateczny kształt inicjatywy i termin jej uruchomienia będą zależały od decyzji Rady Miejskiej Łomży.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]