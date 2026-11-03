Ponad 79 tysięcy złotych na ratowanie zabytków łomżyńskiego cmentarza. Imponujący wynik tegorocznej kwesty

Blisko 80 tysięcy złotych na ratowanie zabytków cmentarnych w Łomży

Tegoroczna kwesta "Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne" zakończyła się imponującym wynikiem. Przez trzy dni, dzięki hojności mieszkańców Łomży i gości odwiedzających nekropolię, a także dzięki zaangażowaniu ponad stu wolontariuszy, zebrano łącznie 79 531,75 złotych.

Trzy dni kwestowania, tysiące złotych

Najwięcej pieniędzy udało się zebrać 1 listopada. W drugim dniu kwesty na zabytkowym cmentarzu przy Kopernika ofiarodawcy przekazali 61 923,64 złotych. Wraz z datkami z pierwszego dnia łączna suma wyniosła 71 549,07 złotych.

Ostatniego dnia, 2 listopada, do stacjonarnych skarbon trafiło kolejne 7 982,68 złotych. Łączny wynik tegorocznej zbiórki osiągnął 79 531,75 złotych. Jednak ostateczną kwotę potwierdzi bank po przeliczeniu zebranych pieniędzy.

Ofiarność mieszkańców, gości i zaangażowanie wolontariuszy

W tegorocznej kweście uczestniczyło ponad stu wolontariuszy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk i pokoleń.

Organizatorzy podkreślają życzliwość nie tylko mieszkańców Łomży, ale również osób odwiedzających naszą nekropolię. Nie brakowało hojnych gości, którzy przyjechali z odległych zakątków Polski, by odwiedzić groby bliskich, m.in. z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego.

Ratujemy zabytki cmentarne

Zebrane środki posłużą ratowaniu i odnawianiu kolejnych zabytków łomżyńskiej nekropolii.

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