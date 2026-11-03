Ponad 79 tysięcy złotych na ratowanie zabytków łomżyńskiego cmentarza. Imponujący wynik tegorocznej kwesty

Marta Szabłowska
2026-11-03 15:59

Tegoroczna kwesta "Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne" przyniosła ponad 79,5 tysięcy złotych. Przez trzy dni ponad stu wolontariuszy zbierało datki na ratowanie historycznych nagrobków znajdujących się na zabytkowej nekropolii przy ul. Kopernika. Organizatorzy podkreślają, że za tym wynikiem stoi ogromna życzliwość i wspólna troska o lokalne dziedzictwo.

Wolontariusze przy bramie łomżyńskiego cmentarza podczas kwesty. O wynikach zbiórki przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

Blisko 80 tysięcy złotych na ratowanie zabytków cmentarnych w Łomży

Tegoroczna kwesta "Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne" zakończyła się imponującym wynikiem. Przez trzy dni, dzięki hojności mieszkańców Łomży i gości odwiedzających nekropolię, a także dzięki zaangażowaniu ponad stu wolontariuszy, zebrano łącznie 79 531,75 złotych.

Trzy dni kwestowania, tysiące złotych

Najwięcej pieniędzy udało się zebrać 1 listopada. W drugim dniu kwesty na zabytkowym cmentarzu przy Kopernika ofiarodawcy przekazali 61 923,64 złotych. Wraz z datkami z pierwszego dnia łączna suma wyniosła 71 549,07 złotych.

Ostatniego dnia, 2 listopada, do stacjonarnych skarbon trafiło kolejne 7 982,68 złotych. Łączny wynik tegorocznej zbiórki osiągnął 79 531,75 złotych. Jednak ostateczną kwotę potwierdzi bank po przeliczeniu zebranych pieniędzy.

Ofiarność mieszkańców, gości i zaangażowanie wolontariuszy

W tegorocznej kweście uczestniczyło ponad stu wolontariuszy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk i pokoleń.

Organizatorzy podkreślają życzliwość nie tylko mieszkańców Łomży, ale również osób odwiedzających naszą nekropolię. Nie brakowało hojnych gości, którzy przyjechali z odległych zakątków Polski, by odwiedzić groby bliskich, m.in. z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego.

Ratujemy zabytki cmentarne

Zebrane środki posłużą ratowaniu i odnawianiu kolejnych zabytków łomżyńskiej nekropolii.

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