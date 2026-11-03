W środę rusza remont kolejnego odcinka Wojska Polskiego w Łomży. Będą utrudnienia

Zamknięcie fragmentu ul. Wojska Polskiego w Łomży. Kierowców czekają utrudnienia

Od najbliższej środy, 4 listopada, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Wojska Polskiego w Łomży. W związku z rozpoczęciem remontu odcinek między ulicami Ciepłą i Meblową zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Na czas prowadzonych prac kierowcy będą korzystać z objazdu ulicami: Ciepłą, Narodowych Sił Zbrojnych, Saperską i Meblową.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Utrudnienia obejmą również komunikację miejską. Zmiany dotyczą linii autobusowych nr 2, 4 i 13. Wszystkie kursy, które standardowo dojeżdżają do przystanku „W. Polskiego PĘTLA III FADOM”, zostaną skrócone do przystanku „W. Polskiego PĘTLA II TKACKA 10”.

Nowa nawierzchnia i infrastruktura

Inwestycja obejmuje remont blisko 400-metrowego odcinka drogi, na którym powstanie nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 8 metrów. Zaplanowano również budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, nowych zjazdów i krawężników, a także montaż oświetlenia ulicznego.

Wartość prac wynosi niemal 1,7 mln zł, z czego prawie 1,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków rządowych.

Jestem przekonany, że nowa nawierzchnia oraz nowoczesna infrastruktura towarzysząca realnie podniosą poziom bezpieczeństwa i znacząco poprawią komfort jazdy wszystkich uczestników ruchu - mówi zastępca prezydenta Łomży, Piotr Serdyński.

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Do kiedy potrwa remont ul. Wojska Polskiego w Łomży?

Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku.

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