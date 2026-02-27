ŁKS Łomża vs KS Wasilków - w sobotę w Łomży inauguracja rundy wiosennej! Mecz odbędzie się bez udziału publiczności

Start rundy wiosennej w Łomży

Już jutro, 28 lutego, piłkarze Łomżyńskiego Klubu Sportowego rozegrają pierwsze spotkanie rundy rewanżowej. W meczu inauguracyjnym zmierzą się z Klubem Sportowym Wasilków. Mecz odbędzie się na sztucznym boisku przy WORD i bez udziału publiczności - to z powodu złego stanu murawy na Stadionie Miejskim.

Jak zapowiada łomżyński klub, najprawdopodobniej uda się przeprowadzić transmisję na kanale biało-czerwonych na YouTube. Spotkanie wystartuje o 14:00.

Start z 3. miejsca i walka o awans na stulecie klubu

Przypomnijmy, że łomżyński zespół obecnie znajduje się na trzecim miejscu tabeli. Do prowadzącej Legii II Warszawa traci 7 punktów, a do, znajdującej się na drugim miejscu, Warty Sieradz 1 punkt (jednak Warta ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie).

Łomżyński Klub Sportowy zapowiada walkę o awans do II ligi. Przed startem rundy wiosennej ekipa Marcina Sasala wzmocniła się o kilku nowych zawodników. Do łomżyńskiego zespołu dołączyli: Tymoteusz Klupś, Jan Urbecki, Hubert Mich i Marcin Stromecki.

Myślę, że zrobiliśmy tyle, żeby w tej rundzie powalczyć o cel sportowy, jakim jest awans do drugiej ligi. Ale sami nie wygramy tych meczów, liczymy na wsparcie kibiców, gramy dla nich, więc liczymy na pełne trybuny - mówił nam Marcin Sasal, trener Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Myślę, że nasza drużyna jest sportowo najmocniejszą drużyną w lidze. Może jest to trochę nieskromne, ale na podstawie CV naszych zawodników, na podstawie tych wzmocnień, które robimy od kilku lat, i od tego, jak ta drużyna się buduje, można tak stwierdzić. Wiadomo, to jest sport, są różne efekty i wyniki, ale tę drużynę stać na wszystko. Liczymy, że ten sezon skończy się dla nas pozytywnie, mamy dobre miejsce wyjściowe do tego, żeby zrealizować nasze zadania - powiedział nam Tomasz Bałdyga, prezes Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

W awans do II ligi na stulecie wierzą nie tylko władze klubu i sztab szkoleniowy, w powodzenie naszej drużyny wierzy również kapitan zespołu, Adrian Olszewski, który zapowiada walkę w każdym meczu.

W tę rundę wchodzimy optymistycznie i z wiarą we własne umiejętności. Myślę, że jesteśmy faworytem i też czujemy to od środka, ta energia wokół jest pozytywna. Myślę, że tu nikt nie bierze pod uwagę innych okoliczności niż awans. Każdy mecz będzie trudny, ale będziemy walczyć - powiedział nam Adrian Olszewski, kapitan zespołu.

Trzymamy kciuki za naszą drużynę!

