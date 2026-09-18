Leśny Front. Największe ćwiczenia strażaków od lat w powiecie łomżyńskim ZDJĘCIA

Pożar wymyślony, problem jak najbardziej realny

Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń "Leśny Front" w Lesie Jednaczewskim zakładał pożar lasu, który z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenia. Ogień zbliżał się do zabudowań znajdujących się wzdłuż drogi, dlatego strażacy musieli jednocześnie chronić ludzi i budynki oraz próbować zatrzymać front pożaru.

W działaniach uczestniczyło ponad 50 samochodów pożarniczych i ponad 200 strażaków. Byli to strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łomżyńskiego.

Koordynacja działań i specjalistyczny sprzęt

Koordynacja akcji była jednym z najważniejszych elementów ćwiczeń. Strażacy ćwiczyli współpracę między poszczególnymi jednostkami, organizację łączności i dostarczanie wody. W czasie ćwiczeń wykorzystywano również drony, które pozwalały obserwować sytuację z góry i śledzić kierunek przemieszczania się ognia.

W działaniach pomagał także system SIRON, umożliwiający oznaczanie na mapie rozmieszczenia osób i zespołów pracujących w terenie.

Najważniejsza jest koordynacja działań, bo przy pożarze wielkopowierzchniowym trzeba skoordynować wszystkie siły i środki. W przypadku dużego pożaru liczą się minuty, ale równie ważna jest dobra organizacja. Nie chodzi o to, żeby wszyscy strażacy przyjechali w jedno miejsce. Musimy tak skoordynować działania, żeby każdy wiedział, gdzie ma być i co ma robić. - powiedział nam Komendant KM PSP w Łomży, Arkadiusz Obrycki.

Leśny Front, największe ćwiczenia od lat

Ćwiczenia "Leśny Front" były sprawdzianem współpracy całego powiatowego systemu ratowniczego. Był to największy tego typu sprawdzian w powiecie łomżyńskim od kilku lat. I choć pożar w Jednaczewie był tylko scenariuszem ćwiczeń, właśnie takie działania mają sprawić, by w przypadku prawdziwego zagrożenia wszystko zadziałało możliwie szybko i sprawnie.

Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Im więcej tego potu wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas prawdziwych działań - mówił dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łomży, Paweł Kopczewski.

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Strażacy zapowiadają, że podobne ćwiczenia będą najprawdopodobniej organizowane również w przyszłości.

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