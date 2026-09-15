0,9 promila i dwóch na jednej hulajnodze. 16-latek potrącił pieszą w Łomży!

Nie zdążył wyhamować i uderzył w pieszą

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek (14.09) po godzinie 15:00 na ulicy Sikorskiego. 16-letni mieszkaniec Łomży poruszał się hulajnogą elektryczną, przewożąc na niej swojego 14-letniego kolegę. Podczas mijania 42-letniej kobiety, idącej chodnikiem, nie zdołał wyhamować i ją potrącił.

Kobieta trafiła do szpitala na badania. Na szczęście doznała jedynie powierzchownych obrażeń.

Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Żaden nie miał kasku

Na tym jednak nie koniec niebezpiecznych zachowań. 16-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą, a dodatkowo przewoził pasażera. Ani on, ani jego młodszy kolega nie mieli kasków ochronnych.

0,9 promila alkoholu u 16-latka

W trakcie dalszych czynności, już w obecności rodziców, okazało się, że kierujący hulajnogą 16-latek był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,9 promila w jego organizmie. Sprawą zajmą się teraz policjanci, a następnie trafi ona do sądu rodzinnego i nieletnich.

Hulajnoga to nie zabawka - przypominają policjanci

Jak przypominają policjanci - hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, a nieodpowiedzialna jazda może zagrozić zarówno kierującemu, jak i innym uczestnikom ruchu.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z hulajnóg elektrycznych bez odpowiednich uprawnień stanowi nie tylko wykroczenie, ale także naraża młodych użytkowników na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że to przede wszystkim rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci - apeluje Urszula Brulińska z KMP w Łomży.

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