Jarmark Wielkanocny "Zasmakuj w Łomży" już w tym tygodniu!

Jarmark Wielkanocny "Zasmakuj w Łomży"

Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a więc to czas, by odpowiednio przygotować się do świętowania. Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą tradycyjnie już w naszym mieście odbędzie się wielkanocny jarmark.

Podczas Jarmarku Wielkanocnego "Zasmakuj w Łomży" pojawi się mnóstwo wystawców z regionalnym i tradycyjnym jedzeniem. Nie zabraknie serów, wędlin, pieczywa, ale też słodkości - mazurków, babek wielkanocnych czy słodkich baranków.

Nieodłącznym elementem łomżyńskich jarmarków jest także rękodzieło, którego podczas najbliższego wydarzenia również nie zabraknie. Wystawcy zaprezentują ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne i unikatowe wyroby rękodzielnicze.

Zrób palmę kurpiowską

Łomżyńskim jarmarkom zazwyczaj towarzyszą też dodatkowe atrakcje. I tak będzie tym razem. Podczas wielkanocnego jarmarku odbędą się warsztaty wykonywania tradycyjnych palm kurpiowskich.

Warsztaty odbędą się między 11:00 a 16:00.

Kiedy odbędzie się Jarmark Wielkanocny w Łomży?

Jarmark Wielkanocny odbędzie się 28 marca, czyli już w najbliższą sobotę, na Starym Rynku w Łomży.

Wystawcy będą czekać na mieszkańców Łomży i okolic między 10:00 a 17:00.

Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

