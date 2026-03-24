Jarmark Wielkanocny "Zasmakuj w Łomży" już w tym tygodniu!

Marta Szabłowska
2026-03-24 13:16

Już w tym tygodniu mieszkańcy Łomży i okolic będą mogli wziąć udział w kolejnym Jarmarku "Zasmakuj w Łomży", tym razem w edycji wielkanocnej. Udział w wydarzeniu zapowiedziało sporo wystawców z regionalnymi i tradycyjnymi przysmakami, a także z wielkanocnymi ozdobami. Szczegóły poniżej.

Autor: Pixabay.com

Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a więc to czas, by odpowiednio przygotować się do świętowania. Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą tradycyjnie już w naszym mieście odbędzie się wielkanocny jarmark

Podczas Jarmarku Wielkanocnego "Zasmakuj w Łomży" pojawi się mnóstwo wystawców z regionalnym i tradycyjnym jedzeniem. Nie zabraknie serów, wędlin, pieczywa, ale też słodkości - mazurków, babek wielkanocnych czy słodkich baranków. 

Nieodłącznym elementem łomżyńskich jarmarków jest także rękodzieło, którego podczas najbliższego wydarzenia również nie zabraknie. Wystawcy zaprezentują ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne i unikatowe wyroby rękodzielnicze

Zrób palmę kurpiowską

Łomżyńskim jarmarkom zazwyczaj towarzyszą też dodatkowe atrakcje. I tak będzie tym razem. Podczas wielkanocnego jarmarku odbędą się warsztaty wykonywania tradycyjnych palm kurpiowskich

Warsztaty odbędą się między 11:00 a 16:00

Kiedy odbędzie się Jarmark Wielkanocny w Łomży? 

Jarmark Wielkanocny odbędzie się 28 marca, czyli już w najbliższą sobotę, na Starym Rynku w Łomży.

Wystawcy będą czekać na mieszkańców Łomży i okolic między 10:00 a 17:00

Autor: UM w Łomży/ Materiały prasowe

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres [email protected]. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Rękodzieło
gdzie kupić swojskie jedzenie?
jarmark świąteczny
jarmark staroci
Wielkanoc 2026
jedzenie