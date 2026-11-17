Adam Kownacki wraca do Łomży. W sobotę zawalczy przed własną publicznością

Już w najbliższą sobotę Łomża stanie się areną dużego wydarzenia bokserskiego. W Hali Olimpijczyków Polskich odbędzie się gala Fight District 4. W walce wieczoru wystąpi pochodzący z naszego miasta Adam "Babyface" Kownacki. W sumie zaplanowano dziewięć pojedynków - w boksie i K1.

Dla Adama Kownackiego będzie to szczególna walka. Pięściarz urodził się w Łomży, ale jako siedmiolatek wyjechał do USA, jednak jak podkreśla - rodzinne miasto zawsze pozostawało bliskie jego sercu. Od lat marzył o tym, by stoczyć pojedynek na polskiej ziemi, a teraz po raz pierwszy będzie miał okazję zaprezentować się przed publicznością w swoim rodzinnym mieście.

Urodziłem się w Łomży i to miasto zawsze było bliskie memu sercu. Jednak jako siedmiolatek wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, a kiedy zaczynałem karierę, moim marzeniem było zawalczyć na polskiej ziemi. Pierwszy pojedynek stoczyłem w Koszalinie, ale niestety nie wyszło tak jak chciałem. Ale teraz fajnie, że udało mi się wrócić do Łomży, do mojego rodzinnego miasta i to tutaj spróbuję swoich sił w nowej kategorii. Mam nadzieję, że to będzie początek czegoś nowego - mówił podczas dzisiejszej konferencji Adam Kownacki

Pięściarz zapewnia, że jest dobrze przygotowany i gotowy do sobotniego występu. Jak podkreślił, najcięższa praca treningowa jest już za nim, a teraz pozostaje koncentracja przed walką i oczekiwanie na wejście do ringu.

Adam Kownacki zmierzy się z Argentyńczykiem, Ezequielem Maderną.

9 emocjonujących pojedynków

Podczas łomżyńskiej gali zobaczymy też Jana Czerklewicza, który wraca na zawodowy ring po dwóch porażkach. Pięściarz podkreślał, że długo czekał na możliwość powrotu do rywalizacji. Cieszy się także, że będzie mógł wystąpić na gali, której główną atrakcją będzie pojedynek Adama Kownackiego. Zapowiada twardą i emocjonującą walkę, która odbędzie się bezpośrednio przed walką wieczoru.

W sumie podczas gali odbędzie się 9 pojedynków. Dwie walki odbędą się w formule zawodowego K1, pozostałe w boksie. W ringu zobaczymy też lokalnych zawodników - Adama Kosińskiego z Szepietowa i Michała Pyca z Augustowa.

W K1 zaprezentują się Mikołaj Barnat i Krzysztof Kamiński. Zaplanowano również pojedynek Oskara Sobańskiego z Michałem Dzikowskim, którego stawką będzie możliwość walki o pas K1 w kategorii do 70 kg.

Bardzo liczę na wielkie emocje w walce Adama i to jest jakby pewnik. Janek również wspaniały bokser, więc to też jest gwarancja na pewno świetnego widowiska sportowego, które również poza aspektem sportowym będzie niosło aspekt emocjonalny, gdzie ludzie po prostu będą chcieli to zobaczyć [...] Jest to nasze czwarte wydarzenie tak naprawdę, jeszcze dwie gale temu robiliśmy wydarzenia u mnie w klubie, a teraz w walce wieczoru gościmy Adama. To pokazuje, jak determinacja, wsparcie odpowiednich ludzi, władz miasta może doprowadzić do naprawdę wielkich rzeczy - mówił organizator wydarzenia, Maciej Tercjak

Oficjalne ważenie przed galą

Sportowe emocje rozpoczną się jeszcze przed sobotnią galą. W piątek o godzinie 19:00 w kinie Helios odbędzie się oficjalne ważenie. Pierwsze 30 osób otrzyma plakaty z autografami pięściarzy.

Gala Fight District 4 w Łomży w najbliższą sobotę

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Łomży i całego regionu do wspólnego kibicowania. Ci, którym nie uda się zasiąść na trybunach, galę będą mogli oglądać na żywo w Kanale Sportowym.

Niezwykłe wydarzenie, walka wieczoru, w której zawalczy Adam Kownacki. Jesteśmy dumni, że wydarzenie, które też ma zasięg ogólnopolski, międzynarodowy, będzie miało miejsce w Łomży[...] Jest to niezwykle ważne, że Łomża w tak pozytywnym świetle będzie postrzegana przez pryzmat właśnie osoby, która tutaj się urodziła, tutaj w naszym regionie i osiągnęła ogromny sukces - mówił prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski

Autor: Fight District/ Materiały prasowe

Gala Fight District 4 odbędzie się w sobotę, 21 listopada, w hali Olimpijczyków Polskich. Start wydarzenia o godzinie 20:00.