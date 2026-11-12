Bakterie grupy coli w wodociągach Wizna i Stare Bożejewo. Woda nie nadaje się do spożycia

Skażona woda w dwóch wodociągach na terenie gminy Wizna

Łomżyński sanepid wydał pilne ostrzeżenie dla mieszkańców kilkunastu miejscowości na terenie gminy Wizna. Woda z dwóch wodociągów nie nadaje się do spożycia. To z powodu wykrycia bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży stwierdził przekroczenie dopuszczalnych parametrów bakterii grupy coli w próbkach pobranych z dwóch wodociągów: Wizna i Stare Bożejewo.

Pierwszy wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości: Wizna, Męczki, Ruś, Sambory, Wierciszewo, Sieburczyn, Rutkowskie, Zanklewo, Małachowo, Jarnuty, Boguszki i Bronowo.

Z drugiego korzystają mieszkańcy Starego Bożejewa, Nowego Bożejewa, Janczewa, Bronowa, Niwkowa, Kramkowa, Rutek, Mrówek, Nieławic i Kokoszek.

Woda tylko do prac porządkowych

Woda w tych miejscowościach może być wykorzystywana wyłącznie do celów porządkowych, takich jak mycie podłóg czy spłukiwanie toalet.

Zakaz spożywania wody będzie obowiązywał do czasu wydania kolejnych komunikatów łomżyńskiego sanepidu.

Wodociąg Wizna zaopatruje w wodę około 2027 osób, a wodociąg Stare Bożejewo około 1707 mieszkańców.

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