Chwalił zabójstwa w Krakowie i zapowiadał, że sam chce zabijać. 20-latek spod Łomży zatrzymany

Chwalił zabójstwa w Krakowie i zapowiadał, że sam chce zabijać. 20-latek zatrzymany

Komentarz opublikowany w mediach społecznościowych doprowadził do zatrzymania 20-letniego mieszkańca powiatu łomżyńskiego. Mężczyzna nie tylko pochwalał zabójstwa dokonane w Krakowie, ale też napisał, że sam chciałby zabijać. Teraz odpowie za swoje słowa przed sądem.

Niepokojący wpis w mediach społecznościowych

Na komentarz 20-letniego internauty natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Łodzi. Wpis pojawił się pod publikacją dotyczącą zbrodni w Krakowie.

Informacja o wpisie trafiła do łomżyńskich policjantów. Po przeprowadzeniu ustaleń funkcjonariusze zatrzymali 20-latka w jego domu. Podczas przeszukania znaleźli nóż taktyczny, który zabezpieczyli razem z telefonem komórkowym.

Mężczyzna tłumaczył, że wpis pojawił się pod wpływem emocji

Zatrzymany tłumaczył, że komentarz zamieścił pod wpływem emocji i zdenerwowania.

Zatrzymany tłumaczył, że zamieścił wpis pod wpływem emocji i nerwów. Usunął go, gdy inni internauci zaczęli pisać, że będzie miał problemy. Myślał, że to wystarczy, aby uciszyć sprawę. Pomylił się i mimo usunięcia komentarza nie uniknie odpowiedzialności - powiedziała nam Karolina Wojciekian z KMP w Łomży.

Autor: KMP Łomża/ Materiały prasowe

Usłyszał zarzuty. Grożą mu 3 lata więzienia

20-latek spod Łomży trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa.

Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

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