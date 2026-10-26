Miał wynająć mieszkanie, a skończył w policyjnej celi. Grozi mu 10 lat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-26 15:37

Mieszkaniec Łomży, który wcześniej oglądał mieszkanie z myślą o jego wynajęciu, po miesiącu miał przebywać w nim bez zgody właściciela. Gdy 62-latek zażądał, by opuścił lokal, doszło do awantury. Interwencja zakończyła się zatrzymaniem 20-latka.

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Autor: Fotodax/ Shutterstock

Właściciel przyjechał sprawdzić mieszkanie i zastał w nim obcego mężczyznę. Podejrzewał, że podczas wcześniejszego oglądania lokalu zniknęły zapasowe klucze, które wisiały przy drzwiach. Gdy poprosił młodego lokatora o wyjście, ten miał uderzyć go głową w czoło. 62-latek uciekł z budynku i wezwał policję.

Funkcjonariusze znaleźli właściciela z krwawiącą raną. W samym mieszkaniu nie było już nikogo, choć otwarte pozostawały zarówno drzwi wejściowe, jak i balkonowe. Policjanci zabezpieczyli kartkę z danymi osobowymi i wyszli z bloku.

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Wtedy spotkali 20-latka, którego znali z wcześniejszych interwencji. Właściciel wskazał go jako mężczyznę przebywającego w jego mieszkaniu. Podczas próby zatrzymania młody człowiek miał wyzywać policjantów i odmówić podania danych. Następnie zaatakował jednego z funkcjonariuszy, szarpiąc go i dusząc. Drugiego uderzył pięścią w głowę.

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20-latek został obezwładniony i przewieziony do policyjnej celi. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Usłyszy zarzuty kradzieży z włamaniem, uszkodzenia ciała właściciela oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

ROLKI

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