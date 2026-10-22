Prezydent chce kolejowego połączenia Łomży ze stacją Warszawa Gdańska, a później z Centralną i Zachodnią

Kolejowe połączenie Łomży z Warszawą Zachodnią i Centralną - prezydent Łomży interweniuje

Łomża chce lepszych połączeń kolejowych ze stolicą i Trójmiastem. Prezydent Łomży apeluje do spółek kolejowych o przekierowanie części kursów z Łomży do Warszawy Gdańskiej, a później wydłużenia kursów do Warszawy Zachodniej, przez Centralną, a także uruchomienie bezpośredniego pociągu do Trójmiasta.

Propozycja przekierowania pociągów do stacji Warszawa Gdańska wynika z zaplanowanych prac modernizacyjnych, które w przyszłym roku ruszą na stacji Warszawa Wschodnia, a to właśnie tam swój bieg mają kończyć pociągi jadące z Łomży.

Zdaniem władz miasta zakończenie części kursów na stacji Warszawa Gdańska mogłoby ułatwić pasażerom przesiadki do metra, tramwajów i autobusów.

Takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć niedogodności związane z prowadzonymi pracami i ułatwić pasażerom dotarcie do wielu części stolicy - przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

W dalszej perspektywie Łomża - Warszawa Centralna i Zachodnia oraz Trójmiasto

W dalszej perspektywie władze miasta chcą, by mieszkańcy Łomży uzyskali bezpośrednie połączenie z Warszawą Zachodnią, z przejazdem przez Warszawę Centralną. Prezydent Mariusz Chrzanowski postuluje też o uruchomienie co najmniej jednego bezpośredniego pociągu do Trójmiasta.

Pociągi z Łomży do Warszawy

Przypomnijmy, że według planów Łomża ma zyskać bezpośrednie połączenie z Warszawą w czerwcu przyszłego roku. Na trasie ma kursować 6 par pociągów dziennie, a przejazd do stacji Warszawa Wschodnia ma zająć 1 godzinę i 43 minuty.

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