Drogowcy wchodzą na kolejny kawałek Wojska Polskiego w Łomży. Autobusy miejskie pojadą inaczej. Sprawdź szczegóły!

Marta Szabłowska
2026-03-04 15:44

Niebawem ruszą prace remontowe na kolejnym kawałku ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Chodzi o blisko 400-metrowy odcinek drogi od ronda św. Brunona w kierunku Ostrołęki. Zaplanowany remont wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Inaczej pojadą autobusy komunikacji miejskiej. Szczegóły poniżej.

Remont Wojska Polskiego w Łomży

Według planów 12 marca drogowcy mają wejść na kolejny zniszczony odcinek ulicy Wojska Polskiego. Prace remontowe będą odbywały się na blisko 400-metrowym kawałku drogi od ronda św. Brunona w kierunku Ostrołęki

To kolejny etap modernizacji Wojska Polskiego, która przez lata użytkowania, również przez ruch tranzytowy, uległa dużej degradacji.

Przebudowa kawałka drogi obejmie rozbiórkę konstrukcji jezdni i skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, a na ich miejscu powstanie nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Zmiany w organizacji ruchu

Blisko 400-metrowy odcinek drogi nie zostanie wyłączony z ruchu w całości. W czasie trwania remontu ruch będzie odbywał się wahadłowo. Jednak osoby korzystające z komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami w funkcjonowaniu części linii komunikacji miejskiej.

W związku z remontem nie będą działać przystanki przy Wojska Polskiego:

  • 23 TKACKA 08
  • 27 TRAFOSTACJA 12
  • 200 CMENTARZ 14
  • 28 PĘTLA III FADOM 13
  • 26 MPEC 09
  • 25 STUDENCKA 0

Zmiany na liniach autobusowych nr 1, 2, 4, 13

  • 21 przystanek końcowy: Poznańska STACJA PALIW 01
  • 22 przystanek początkowy: Poznańska BAWEŁNA 02

Zmiany na liniach autobusowych nr 7, 18

  • 176 przystanek końcowy: Browarna PODLEŚNA 01
  • 175 przystanek początkowy: Browarna KALIWODY 02

Wprowadzone rozwiązania pozwolą utrzymać obsługę komunikacyjną tej części miasta mimo prowadzonych prac drogowych. MPK Łomża będzie na bieżąco informować mieszkańców o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - przekazuje MPK w Łomży. 

Prace remontowe na Wojska Polskiego w Łomży - ile potrwają?

Przebudowa blisko 400-metrowego odcinka ulicy Wojska Polskiego ma potrwać około 8 miesięcy

