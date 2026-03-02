Bezpłatna komunikacja miejska w Łomży dla wszystkich kobiet. Sprawdź kiedy!

Darmowa komunikacja miejska dla pań

Już po raz kolejny z okazji Dnia Kobiet wszystkie panie będą mogły poruszać się autobusami komunikacji miejskiej w Łomży za darmo. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać na każdej linii w graniach administracyjnych naszego miasta.

Darmowe przejazdy dla pań będą w niedzielę, 8 marca.

To gest wdzięczności i szacunku dla wszystkich Kobiet. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzień 8 marca będzie jeszcze bardziej wyjątkowy, pełen uśmiechu i miłych chwil. Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie do korzystania z naszych autobusów i życzymy wspaniałego Dnia Kobiet! - przekazują władze MPK w Łomży.

Łomżyńska Karta Mieszkańca

Warto pamiętać, że darmowe przejazdy komunikacją miejską w Łomży można mieć każdego dnia, nie tylko "od święta". W tym celu należy wyrobić Łomżyńską Kartę Mieszkańca, która nie tylko gwarantuje bezpłatną komunikację miejską, ale również zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe czy rabaty u miejskich i prywatnych partnerów.

Aby otrzymać kartę trzeba spełnić jeden z warunków: rozliczać podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Łomży i wskazać adres zamieszkania na terenie miasta albomieszkać w Łomży, bez ustawowego obowiązku rozliczania PIT.

W ramach Łomżyńskiej Karty Mieszkańca są trzy pakiety: Pakiet Mieszkańca, Pakiet Seniora i Pakiet Łomżyńskiej Dużej Rodziny.

