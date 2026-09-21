Czołg uszkodził znaki drogowe na Szosie Zambrowskiej w Łomży

Awaria czołgu podczas transportu w Łomży. Wieża obróciła się i uszkodziła znaki

Dziś (21.09) rano w Łomży doszło do niecodziennego zdarzenia z udziałem czołgu. Podczas transportu lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe na Szosie Zambrowskiej w pobliżu ronda Lutosławskiego. W wyniku awarii technicznej obróciła się wieża czołgu, a lufa zahaczyła o znaki.

Jak przekazała Żandarmeria Wojskowa, wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną zdarzenia była awaria blokady wieży. Rygiel nie zadziałał prawidłowo, przez co wieża obróciła się podczas przejazdu.

Podczas konwoju czołgu, który znajdował się na platformie niskopodwoziowej, w wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i uszkodziła te znaki. Nie był to błąd ludzki, była to awaria techniczna - przekazał Radiu Eska Łomża Damian Stanula, Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Jak dodawał rzecznik, wszystkie czynności związane z przygotowaniem i przejazdem czołgu miały zostać wykonane prawidłowo przez żołnierzy oraz kierowcę. Na miejscu pojawiła się również łomżyńska policja, która przeprowadziła badanie trzeźwości. Kierowca pojazdu był trzeźwy.

Nikomu nic się nie stało

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy zabezpieczali przejazd konwoju, po incydencie odpowiednio zabezpieczyli miejsce. Po zdarzeniu konwój wrócił do macierzystej jednostki. Tam ma zostać ustalona dokładna przyczyna awarii.

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