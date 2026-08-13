Brutalny atak na babcię w gminie Śniadowo. Izabela J. trafiła do aresztu

Trzymiesięczny areszt dla Izabeli J.

Izabela J. najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Kobieta jest podejrzana o zaatakowanie swojej babci podczas próby rabunku. Izabela j. chciała zabrać jej pieniądze i pozbawić ją życia.

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w jednej z miejscowości na terenie gminy Śniadowo. Podejrzana miała uderzać i kopać kobietę po całym ciele, a także zadawać jej ciosy nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną. Pokrzywdzona doznała obrażeń, które wymagały leczenia przez ponad siedem dni.

Według śledczych Izabela J. działała z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia babci. Do śmierci kobiety jednak nie doszło. Jak wskazują śledczy, znaczenie miała postawa pokrzywdzonej, a także udzielona jej pomoc medyczna.

7 sierpnia prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Łomży wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na trzy miesiące. Sąd w całości przychylił się do tego wniosku. Jednak ze względu na stan zdrowia Izabeli J. areszt jest wykonywany w odpowiednim zakładzie leczniczym.

Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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