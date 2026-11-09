Bohaterowie z Łomży z Medalami za Ofiarność i Odwagę. Uratowali 4-letnią dziewczynkę, która spadła z piątego piętra

Ludzki odruch, błyskawiczna reakcja i odwaga, która uratowała życie

Szybka reakcja czterech mężczyzn sprawiła, że dramatyczny wypadek nie zakończył się tragedią. Mężczyźni, którzy w Łomży uratowali 4-letnią dziewczynkę zostali dziś (9.11) odznaczeni Medalami za Ofiarność i Odwagę, nadanymi przez Prezydenta RP.

Do dramatycznego zdarzenia doszło 9 sierpnia przy ulicy Sybiraków w Łomży. Dziewczynka znajdowała się sama na jednym z balkonów na 5. piętrze. W pewnym momencie dziecko wspięło się na barierkę i przeszło na sąsiedni skrajny balkon.

W momencie, gdy jedni próbowali dostać się do mieszkania, z którego wyszła dziewczynka, mężczyźni: Rafał Zaremba, Grzegorz Płoński, Łukasz Mikołajczyk i Robert Federowicz ruszyli na pomoc pod balkon.

W sytuacji, w której liczyła się każda sekunda, mężczyźni zachowali przytomność umysłu i podjęli działanie - rozłożyli koc, na który po chwili spadła 4-letnia dziewczynka.

Medale za Ofiarność i Odwagę

Bohaterowie z Łomży za swoją postawę otrzymali dziś z rąk Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Adama Andruszkiewicza Medale za Ofiarność i Odwagę. Uroczystość odbyła się w Hali Kultury.

Ci ludzie nie wahali się ani chwili, kiedy zobaczyli dziewczynkę, której groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. Należy im się za to ogromny szacunek. Spotykamy się tu też w dniu żałoby narodowej. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj w świat właśnie dali taki sygnał z całej Polski, że nie tylko w Krakowie są bohaterowie, ale tutaj w Łomży również - mówił Adam Andruszkiewicz”

Nie czują się bohaterami

Mimo że mężczyźni dokonali niemożliwego, nie czują się bohaterami. Podkreślali, że wyróżnienie jest dla nich miłe, ale sami nie uważają swojego zachowania za nadzwyczajny czyn.

Nie wiem, czy my do końca zasługujemy na to odznaczenie. To nie był akt jakiegoś wielkiego poświęcenia, to był po prostu zwykły ludzki odruch. To wyróżnienie jest bardzo miłe, ale satysfakcja, że to dziecko przeżyło, jest wystarczająca - powiedział nam Rafał Zaremba.

Za każdym razem, kiedy idę do garażu, to patrzę na ten balkon, wspomnienia wracają, ale najważniejsze jest to i jest radość z tego, że się udało, że dziewczynka przeżyła. Nie czuję się bohaterem, to był odruch, była solidarność, udało się szybko skrzyknąć i że był koc, bo bez tego nie dalibyśmy rady - mówił Grzegorz Płoński.

Gratulacje i podziękowania bohaterom z Łomży złożyli również prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski i poseł Bogumiła Olbryś.

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