39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA w Łomży już za kilka dni! Znamy szczegółowy PROGRAM

Festiwal Teatralny WALIZKA już po raz 39. w Łomży

Przed nami 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Walizka". W tym roku wydarzenie zaplanowano w dniach 25-28 czerwca. Tegoroczna Walizka to ponad 20 teatralnych wydarzeń. W ramach Walizki odbędą się spektakle konkursowe i plenerowe, a także inne wydarzenia towarzyszące - tj. wernisaż i spotkanie z bajkopisarką.

W tym roku Łomża będzie gościć twórców teatralnych z między innymi: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Czech, Izraela, Hiszpanii, Estonii, Holandii czy Francji. Większość spektakli mogą już oglądać najmłodsi widzowie, ale niektóre są skierowane do nieco starszej publiczności - 13 czy 16+.

W tym roku myślą przewodnią Walizki jest "Teatr - Mosty Porozumienia".

Żyjemy w świecie, w którym jest coraz więcej podziałów - między ludźmi, miedzy krajami, a teatr jest takim medium, które może być również scalającym. Ludzie sztuki na pewno mogą zjednywać, mogą też pokazać ten świat, który chcemy, żeby tak wyglądał - mówił podczas dzisiejszej konferencji dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Jarosław Antoniuk.

Obserwuję jak ten festiwal z roku na rok potrafi pobudzać, pobudzać wyobraźnię, zmysły, ale też dawać przemyślenia, bo sztuka dziś musi uczyć i pokazywać nam pewne rozwiązania i starać się przynajmniej udzielić odpowiedzi na różne pytania. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu - mówił prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.

PROGRAM WALIZKI 2026

25 CZERWCA 2026

10:30 OTWARCIE FESTIWALU • TLIA W ŁOMŻY

11:00 MIEJSKI TEATR MINIATURA (POLSKA) • BIBUŁA W TAPCZANIE • TLIA W ŁOMŻY

13:00 TEATR „PINOKIO” W ŁODZI (POLSKA) • PIASKOWY WILK • HALA KULTURY

17:00 PIERRIC ST-PIERRE (KANADA/NIEMCY) • BANAN'O'RAMA • ULICA DŁUGA **

** 18:00 DRAMAT W BARZE (POLSKA) • DOLORES IMPERFECTI. FULL STRIP SOUL • TLIA W ŁOMŻY

20:00 YMEDIOTEATRO (HISZPANIA) • ECHO • HALA KULTURY

26 CZERWCA 2026

11:00 TEATR LALKI I AKTORA „KUBUŚ” W KIELCACH IM. S. KARSKIEGO (POLSKA) • SPOWIEDŹ W DREWNIE • TLIA W ŁOMŻY

15:00 TEATR ATOFRI (POLSKA) • PTASI BAJ • STARY RYNEK **

** 17:00 THEATRE LIŠEŇ (CZECHY) • CRIPPLETREK • TLIA W ŁOMŻY

18:30 WERNISAŻ • PIAST – OBRAZY SCENOGRAFICZNE PIOTRA TETLAKA • GALERIA POD ARKADAMI **

19:00 PAN ZĄBEK (POLSKA) • MAGIC SHOW • STARY RYNEK **

** 20:00 CONCRETE TEMPLE THEATRE (USA) • PACKRAT • HALA KULTURY

27 CZERWCA 2026

11:00 TEATR LALKA (POLSKA) • WYOBRAŹNIA • TLIA W ŁOMŻY

12:00 KSIĄŻKA Z AUTOGRAFEM • SPOTKANIE Z BAJKOPISARKĄ LILIANĄ BARDIJEWSKĄ • TLIA W ŁOMŻY **

13:00 TEATR ATOFRI (POLSKA) • DRZEWO • BŁONIA SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO **

** 17:00 CIE MALA STRANA (WŁOCHY/FRANCJA) • OPERETTALZHEIMER • HALA KULTURY

18:00 PAN ZĄBEK (POLSKA) • SPECJALE NORMALE • STARY RYNEK **

** 20:00 HANUT THEATRE (IZRAEL) • THE CIRCUS OF NOTHINGNESS • TLIA W ŁOMŻY

21:00 TEATR ASOCJACJA 2006 (POLSKA) • SIŁA PATYNY • STARY RYNEK **

28 CZERWCA 2026

11:00 TRICKTREK THEATER (ESTONIA) • KUTHI • STARY RYNEK

12:00 LUZ, MICRO Y PUNTO (HISZPANIA) • THE ANIMAL CARNIVAL • HALA KULTURY

13:00 STILTLIFE STREETTHEATER (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW) • EARTH • PARK JANA PAWŁA II **

** 16:00 TEATR LALKI I AKTORA W ŁOMŻY (POLSKA) • OBIETNICA PORANKA • TLIA W ŁOMŻY **

18:00 ZAKOŃCZENIE FESTIWALU • STARY RYNEK

18:30 STILTLIFE STREETTHEATER (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW) • EARTH • STARY RYNEK **

** impreza towarzysząca

Wejściówki na spektakle

Wszystkie spektakle odbywające się w ramach Walizki są darmowe, ale na przedstawienia konkursowe obowiązują wejściówki. Można je odebrać w siedzibie Teatru Lalki i Aktora. Warto się jednak pospieszyć, bo wejściówek zostało już niewiele.

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