12-latkowie w trakcie zabawy zaprószyli ogień, a później wezwali służby! Na szczęście nie doszło do tragedii

Pożar traw w Łomży. 12-latkowie zaprószyli ogień

Wczoraj (26.03) około godziny 16:00 na terenie Łomży doszło do pożaru suchej trawy. Jak się okazało był on wynikiem nieostrożnej zabawy dwóch dwunastoletnich mieszkańców Łomży.

W trakcie zabawy podpalili kartkę papieru, ale niestety po chwili ogień objął również trawę. Chłopcy próbowali sami gasić pożar jednak ten zaczął się szybko rozprzestrzeniać. 12-latkowie przytomnie poinformowali służby.

Nastolatkowie tłumaczyli policjantom, że na pobliskich nieużytkach zbudowali sobie bazę i bawili się tam. W trakcie zabawy nieumyślnie zaprószyli ogień podpalając kartkę papieru. Gdy zobaczyli, że nie tylko kartka się pali zaczęli sami gasić powstały pożar. Gdy sytuacja wymknęła im się spod kontroli wezwali pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112 - relacjonuje Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Jak przekazuje policja, po przyjeździe służb na miejsce zdarzenia chłopcy stali w bezpiecznej odległości i przyglądali się akcji gaśniczej. Niestety chłopców czekają teraz konsekwencje.

Na szczęście dzięki szybkiej akcji strażaków i bądź co bądź przytomności chłopców, którzy na czas wykręcili numer 112 udało się ogień opanować. Chłopcy przyznali się do błędu, tłumaczyli też, że nie mieli świadomości z tego jak szybko ogień może się rozprzestrzenić. Tym razem skończyło się na strachu. Niestety ze swojego zachowania tłumaczyć się będą też w sądzie rodzinnym, gdzie już niedługo trafią materiały w tej sprawie - dodaje Urszula Brulińska.

Policjanci przypominają, że zabawa ogniem może mieć przykre konsekwencje. Na szczęście w tym przypadku nikomu nic się nie stało, niemniej policjanci uczulają rodziców na częstsze rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z zabawy ogniem.

Źródło: KMP Łomża

