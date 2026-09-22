10-latka zaatakowana toporkiem na szkolnym korytarzu. Nowe informacje o stanie zdrowia dziewczynki

Atak nastąpił przed godz. 8 w szkole w miejscowości Ptaki.

Poszkodowana 10-latka doznała obrażeń, głównie głowy.

Stan dziewczynki jest stabilny, a jej życiu nic nie zagraża.

Jedenastolatka obezwładnił rodzic ucznia.

Do ataku doszło we wtorek, 22 września, przed godz. 8 w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim. Według wstępnych ustaleń policji 11-letni uczeń wszedł do budynku i na korytarzu zaatakował przypadkową dziewczynkę. – Na nr 112 wpłynęło zgłoszenie, ze w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennice. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, ze 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę – przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Napastnika obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Na miejsce wezwano służby, a ranna 10-latka została przewieziona do szpitala w Białymstoku.

Dziewczynka pozostanie w szpitalu

Lekarze wykonali tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka poszkodowanej. – Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu – powiedziała Radiu Eska Aneta Łukowska, rzecznik UDSK w Białymstoku.

Dziesięciolatka pozostaje pod opieką lekarzy. W szpitalu są również jej opiekunowie. Obrażenia dziewczynki nie zagrażają jej życiu.

Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego miał zdecydować, czy 11-latek również zostanie przewieziony do szpitala na badania. Policjanci ustalają dokładny przebieg oraz wszystkie okoliczności zdarzenia.

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