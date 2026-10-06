Tak będzie wyglądać Lodowisko-Rolkowisko w Łomży! Mieszkańcy wybrali elewację, będą też świetlne iluminacje. Kiedy otwarcie obiektu?

Lodowisko-rolkowisko w Łomży coraz bliżej

Nowoczesne lodowisko-rolkowisko, ścianki wspinaczkowe i elektroniczny system obsługi klienta - coraz bliżej finalizacji. Jak wynika z przekazanych informacji, prace postępują zgodnie z planem, a wykonawca zrealizował już około 60% zakresu inwestycji.

Zgodnie z założeniami obiekt będzie pełnił różne funkcje w zależności od pory roku. W sezonie zimowym mieszkańcy skorzystają z lodowiska, natomiast w pozostałych miesiącach przestrzeń będzie wykorzystywana do jeżdżenia na rolkach. W obiekcie pojawią się również ścianki wspinaczkowe.

Mieszkańcy wybrali elewację, będą też świetlne iluminacje

Wykonawca przedstawił trzy warianty elewacji, a mieszkańcy mogli wybrać najciekawszą propozycję w sondzie zorganizowanej na Facebooku. W komentarzach pojawiły się również sugestie dotyczące dodatkowych ulepszeń. Ostatecznie wybrany wariant zostanie wzbogacony o iluminacje świetlne.

Kiedy otwarcie obiektu?

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na połowę 2027 roku. Istnieje jednak szansa, że inwestycję uda się zakończyć wcześniej, jeśli obecne tempo prac zostanie utrzymane.

Termin, który przypada na połowę przyszłego roku, nie jest zagrożony. Spodziewamy się, że uda nam się szybciej zakończyć ten etap realizacji, ale pewne jest, że nie stanie się to jeszcze zimą, więc na początek, kiedy otworzymy ten obiekt, będzie można korzystać z rolkowiska i też ścianek wspinaczkowych - powiedział nam zastępca prezydenta Łomży, Piotr Serdyński.

Inwestycję za około 12 milionów złotych realizuje firma Amber Construction z Warszawy.

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