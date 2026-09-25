Będą przerwy w dostawie wody w Łomży. MPWiK będzie czyścić sieć. Sprawdź, kiedy będą utrudnienia!

W nocy będą czyścić miejską sieć wodociągową. Mieszkańcy tych ulic muszą się przygotować

Mieszkańcy części Łomży muszą przygotować się na utrudnienia związane z pracami na sieci wodociągowej. W przyszłym tygodniu MPWiK w Łomży rozpocznie czyszczenie i dezynfekcję sieci.

Roboty ruszą 29 września i potrwają do 30 października i będą prowadzone głównie nocą - między 21:00 a 5:00.

W tym czasie mieszkańcy objętych pracami rejonów muszą liczyć się z możliwymi przerwami w dostawie wody i chwilowym pogorszeniem jej jakości. Utrudnienia jako pierwsi odczują mieszkańcy ulic Zawadzkiej, Wiosennej, Przedwiośnie, Szmaragdowej, Bursztynowej, Kryształowej, Słonecznikowej, Chmielnej i Tęczowej.

Prace odbędą się w pięciu etapach

MPWiK podzielił czyszczenie sieci na pięć etapów. Poniżej prezentujemy harmonogram prac:

29 września - 2 października

Zawadzka – od ul. Szosa do Mężenina do ul. Niemcewicza,

Wiosenna,

Przedwiośnie,

Szmaragdowa,

Bursztynowa,

Kryształowa,

Słonecznikowa,

Chmielna,

Tęczowa.

5-9 października

Przykoszarowa,

Kołłątaja,

Niemcewicza,

Małachowskiego,

Konstytucji 3 Maja,

Strzelnicza,

Raganowicza,

Śniadeckiego.

12-16 października

Porucznika Łagody,

Kazańska,

Sybiraków,

Hipokratesa,

Talesa z Miletu.

19-23 października

Zawadzka – od ul. Sikorskiego do al. Piłsudskiego,

Księcia Janusza,

Rycerska,

Kasztelańska.

26-30 października

Zawadzka – od ul. Sikorskiego do al. Piłsudskiego,

Mazowiecka,

Ks. Anny,

Ks. Stanisława,

Szlachecka.

Warto zaopatrzyć się w wodę

Podczas prac na poszczególnych odcinkach mogą pojawić się czasowe przerwy w dostawie wody, dlatego MPWiK zaleca, aby wcześniej zabezpieczyć zapas wody potrzebny do codziennego funkcjonowania.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych związanych z siecią wodociągową można kontaktować się z pogotowiem wodociągowym pod numerem 994. W dni robocze zgłoszenia przyjmowane są również pod numerem 86 216 62 77.

MPWiK przeprasza mieszkańców za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość.