Będą przerwy w dostawie wody w Łomży. MPWiK będzie czyścić sieć. Sprawdź, kiedy będą utrudnienia!

W nocy będą czyścić miejską sieć wodociągową. Mieszkańcy tych ulic muszą się przygotować
Mieszkańcy części Łomży muszą przygotować się na utrudnienia związane z pracami na sieci wodociągowej. W przyszłym tygodniu MPWiK w Łomży rozpocznie czyszczenie i dezynfekcję sieci.
Roboty ruszą 29 września i potrwają do 30 października i będą prowadzone głównie nocą - między 21:00 a 5:00.
W tym czasie mieszkańcy objętych pracami rejonów muszą liczyć się z możliwymi przerwami w dostawie wody i chwilowym pogorszeniem jej jakości. Utrudnienia jako pierwsi odczują mieszkańcy ulic Zawadzkiej, Wiosennej, Przedwiośnie, Szmaragdowej, Bursztynowej, Kryształowej, Słonecznikowej, Chmielnej i Tęczowej.
Prace odbędą się w pięciu etapach
MPWiK podzielił czyszczenie sieci na pięć etapów. Poniżej prezentujemy harmonogram prac:
29 września - 2 października
- Zawadzka – od ul. Szosa do Mężenina do ul. Niemcewicza,
- Wiosenna,
- Przedwiośnie,
- Szmaragdowa,
- Bursztynowa,
- Kryształowa,
- Słonecznikowa,
- Chmielna,
- Tęczowa.
5-9 października
- Przykoszarowa,
- Kołłątaja,
- Niemcewicza,
- Małachowskiego,
- Konstytucji 3 Maja,
- Strzelnicza,
- Raganowicza,
- Śniadeckiego.
12-16 października
- Porucznika Łagody,
- Kazańska,
- Sybiraków,
- Hipokratesa,
- Talesa z Miletu.
19-23 października
- Zawadzka – od ul. Sikorskiego do al. Piłsudskiego,
- Księcia Janusza,
- Rycerska,
- Kasztelańska.
26-30 października
- Zawadzka – od ul. Sikorskiego do al. Piłsudskiego,
- Mazowiecka,
- Ks. Anny,
- Ks. Stanisława,
- Szlachecka.
Warto zaopatrzyć się w wodę
Podczas prac na poszczególnych odcinkach mogą pojawić się czasowe przerwy w dostawie wody, dlatego MPWiK zaleca, aby wcześniej zabezpieczyć zapas wody potrzebny do codziennego funkcjonowania.
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych związanych z siecią wodociągową można kontaktować się z pogotowiem wodociągowym pod numerem 994. W dni robocze zgłoszenia przyjmowane są również pod numerem 86 216 62 77.
MPWiK przeprasza mieszkańców za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość.