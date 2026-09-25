Będą przerwy w dostawie wody w Łomży. MPWiK będzie czyścić sieć. Sprawdź, kiedy będą utrudnienia!

Marta Szabłowska
2026-09-25 9:35

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży w przyszłym tygodniu rozpocznie czyszczenie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Prace potrwają od 29 września do 30 października i będą prowadzone głównie w godzinach nocnych - między 21:00 a 5:00. Mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w dostępie do wody. Szczegóły poniżej.

Mobilny chlorator Zorro podłączony do hydrantu w Łomży. O czyszczeniu sieci wodociągowej przeczytasz na Eska Łomża.
Autor: Marta Szabłowska

W nocy będą czyścić miejską sieć wodociągową. Mieszkańcy tych ulic muszą się przygotować

Mieszkańcy części Łomży muszą przygotować się na utrudnienia związane z pracami na sieci wodociągowej. W przyszłym tygodniu MPWiK w Łomży rozpocznie czyszczenie i dezynfekcję sieci.

Roboty ruszą 29 września i potrwają do 30 października i będą prowadzone głównie nocą - między 21:00 a 5:00. 

W tym czasie mieszkańcy objętych pracami rejonów muszą liczyć się z możliwymi przerwami w dostawie wody i chwilowym pogorszeniem jej jakości. Utrudnienia jako pierwsi odczują mieszkańcy ulic Zawadzkiej, Wiosennej, Przedwiośnie, Szmaragdowej, Bursztynowej, Kryształowej, Słonecznikowej, Chmielnej i Tęczowej. 

Prace odbędą się w pięciu etapach

MPWiK podzielił czyszczenie sieci na pięć etapów. Poniżej prezentujemy harmonogram prac:

29 września - 2 października

  • Zawadzka – od ul. Szosa do Mężenina do ul. Niemcewicza,
  • Wiosenna,
  • Przedwiośnie,
  • Szmaragdowa,
  • Bursztynowa,
  • Kryształowa,
  • Słonecznikowa,
  • Chmielna,
  • Tęczowa.

5-9 października

  • Przykoszarowa,
  • Kołłątaja,
  • Niemcewicza,
  • Małachowskiego,
  • Konstytucji 3 Maja,
  • Strzelnicza,
  • Raganowicza,
  • Śniadeckiego.

12-16 października

  • Porucznika Łagody,
  • Kazańska,
  • Sybiraków,
  • Hipokratesa,
  • Talesa z Miletu.

19-23 października

  • Zawadzka – od ul. Sikorskiego do al. Piłsudskiego,
  • Księcia Janusza,
  • Rycerska,
  • Kasztelańska.

26-30 października

  • Zawadzka – od ul. Sikorskiego do al. Piłsudskiego,
  • Mazowiecka,
  • Ks. Anny,
  • Ks. Stanisława,
  • Szlachecka.

Warto zaopatrzyć się w wodę

Podczas prac na poszczególnych odcinkach mogą pojawić się czasowe przerwy w dostawie wody, dlatego MPWiK zaleca, aby wcześniej zabezpieczyć zapas wody potrzebny do codziennego funkcjonowania.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych związanych z siecią wodociągową można kontaktować się z pogotowiem wodociągowym pod numerem 994. W dni robocze zgłoszenia przyjmowane są również pod numerem 86 216 62 77.

MPWiK przeprasza mieszkańców za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość.

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