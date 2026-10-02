Kolejny odcinek ul. Wojska Polskiego w Łomży doczeka się modernizacji. Przetarg został już ogłoszony

Remont kolejnego odcinka Wojska Polskiego w Łomży

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Chodzi o blisko 400-metrowy fragment ulicy między ul. Ciepłą a rondem przy ul. Meblowej i Zachodniej. Modernizacja ostatniego fragmentu ul. Wojska Polskiego pozwoli domknąć prowadzony od kilku miesięcy ciąg inwestycyjny w tej części miasta.

W ostatnim czasie wykonano odcinek pomiędzy ul. Tkacką a ul. Ciepłą. Teraz przyszedł czas na kolejny kawałek zniszczonej drogi krajowej. Po przebudowie cały modernizowany ciąg zostanie połączony z tzw. miniobwodnicą Łomży.

Przetarg został już ogłoszony - kiedy ruszą prace?

Postępowanie dotyczące realizacji inwestycji zostało ogłoszone w tym tygodniu. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ruszą prace remontowe, ale pewne jest, że miasto musi zrealizować tę inwestycję jeszcze w tym roku, by nie stracić pieniędzy, które wpłynęły z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. To blisko 1,4 milionów złotych.

Ostateczny koszt inwestycji będzie znany dopiero po otwarciu i ocenie ofert złożonych przez wykonawców.

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