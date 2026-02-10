Łomża. Szybka reakcja policjantów uratowała kobiecie życie!

Uratowana kobieta przy łomżyńskiej komendzie

Do dramatycznej sytuacji doszło przy budynku Komendy Miejskiej Policji w ul. Wojska Polskiego w Łomży. Przechodząca obok komendy kobieta nagle złapała się za klatkę piersiową, upadła i uderzyła głową w chodnik.

Kobietę zauważyli policjanci z białostockiego oddziału prewencji, wjeżdżający na parking łomżyńskiej komendy i błyskawicznie ruszyli na pomoc.

Policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Na szczęście funkcje życiowe poszkodowanej były zachowane. Funkcjonariusze ułożyli kobietę w pozycji bocznej, zabezpieczyli przed ewentualnymi urazami, zapewnili komfort termiczny zakrywając kocem i kontrolowali funkcje życiowe - przekazuje zespół prasowy Podlaskiej Policji.

Na miejsce wezwany został zespół ratownictwa medycznego. Po przyjeździe medyków poszkodowana kobieta odzyskała przytomność i została zabrana do szpitala.

Źródło: Podlaska Policja

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]