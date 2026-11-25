Odpowiedź na wniosek prezydenta Łomży

PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedziały na wniosek prezydenta Łomży dotyczący planowanych połączeń kolejowych z Warszawą, ale także uruchomienia nowego kierunku - Trójmiasta. Spółki przekazały, że na realizację tych planów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Warszawa Gdańska, Centralna i Zachodnia na razie poza zasięgiem

Przypomnijmy, że w czerwcu przyszłego roku uruchomione zostanie bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Jednak pociągi z Łomży jedynie mają dojeżdżać do stacji Warszawa Wschodnia.

Prezydent Łomży wnioskował o skierowanie części pociągów do Warszawy Gdańskiej, a docelowo także przez Warszawę Centralną do Warszawy Zachodniej. PKP Intercity wyjaśnia, że planowane na 2027 rok prace modernizacyjne ograniczą przepustowość warszawskiego węzła kolejowego, a sama stacja Warszawa Gdańska również ma ograniczone możliwości obsługi kolejnych składów.

Przewoźnik nie wyklucza jednak, że po zakończeniu modernizacji na stacji Warszawa Wschodnia pociągi z Łomży będą mogły kursować docelowo do Warszawy Zachodniej. Na razie pasażerowie będą zmuszeni korzystać z przesiadek na stacji Warszawa Wschodnia i połączeń podmiejskich.

Jest szansa na pociąg do Trójmiasta

Prezydent Łomży w piśmie do spółek kolejowych pytał także o możliwość uruchomienia połączenia kolejowego z Trójmiastem. W tym przypadku PKP PLK wskazują na planowaną od października przyszłego roku modernizację linii kolejowej nr 35 Ostrołęka-Szczytno, obejmującą odcinek Chorzele-Wielbark-Szczytno.

Uruchomienie połączenia Łomża - Trójmiasto będzie możliwe po zakończeniu tych prac i złożeniu odpowiednich wniosków przez przewoźników.

Miasto zapowiada dalsze starania o poprawę kolejowej oferty dla mieszkańców.

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