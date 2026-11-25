W wodzie w Piątnicy wykryto bakterie E. coli

Woda w Piątnicy Poduchownej nie nadaje się do spożycia. To po wykryciu bakterii E. coli w wodociągu Piątnica. Jak poinformowały Wodociągi Podlaskie w badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w ilości 15 jtk/100 ml, gdzie dopuszczalna norma wynosi 0 jtk/100 ml.

Wody nie wolno pić ani wykorzystywać do przygotowywania posiłków i napojów. Nie nadaje się również do mycia owoców i warzyw, naczyń ani zębów. Nie wolno jej używać do kąpieli i innych celów higienicznych.

Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu.

Obecnie woda z wodociągu może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody oraz zapewnienia zastępczego źródła wody. Prosimy mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń oraz śledzenie aktualnych informacji publikowanych na naszej stronie internetowej - czytamy w komunikacie Gminy Piątnica

Zakaz spożywania wody aż do odwołania

Zakaz obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu przez łomżyński sanepid. Do tego momentu mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z bezpiecznego, zastępczego źródła wody.

Kolejne skażenie w regionie

To kolejny w ostatnim czasie przypadek skażenia wody na terenie powiatu łomżyńskiego. W połowie listopada bakterie grupy coli wykryto w wodociągach Wizna i Stare Bożejewo.

Na ten moment woda z wodociągu Wizna nadaje się już do spożycia bez ograniczeń. Podobnie jest w przypadku drugiego wodociągu, ale tam przegotowania nadal wymaga woda przeznaczona dla niemowląt, małych dzieci i osób z niską odpornością.

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