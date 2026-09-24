Atak 11-latka na uczennicę w szkole w Ptakach. Raniona 10-latka jeszcze dziś może opuścić szpital

Poszkodowana dziewczynka jeszcze dziś może opuścić szpital

10-letnia uczennica zaatakowana we wtorek w Szkole Podstawowej w Ptakach może jeszcze dziś opuścić szpital. Dziewczynka przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Stan ranionej toporkiem 10-latki jest dobry, ale decyzję o ewentualnym wypisie podejmie dziś lekarz prowadzący.

11-latek, który napadł na dziewczynkę również przebywa w UDSK w Białymstoku. Szpital jednak nie udziela żadnych szczegółów na temat jego hospitalizacji.

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek rano, 22 września. 11-letni uczeń wszedł do szkoły z toporkiem i na szkolnym korytarzu zaatakował 10-letnią uczennicę. Chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie otrzymała pomoc medyczną oraz wsparcie psychologiczne.

Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym i poinformował mnie, że w najbliższych dniach dziewczynka zostanie wypisana, być może stanie się to jeszcze dziś, ale na ten moment nie mogę tego potwierdzić. Cały czas czekam na informacje od lekarza - przekazała Radiu Eska Łomża rzeczniczka UDSK w Białymstoku, Aneta Łukowska.

Psychologowie we wszystkich pięciu szkołach

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele spotkali się z psychologami - szkolnymi i z Poradni Psychologicznej.

Po wydarzeniach w Ptakach władze gminy zdecydowały również o rozszerzeniu pomocy psychologicznej na całą lokalną społeczność szkolną. Spotkania z psychologami mają zostać zorganizowane we wszystkich pięciu szkołach znajdujących się na terenie gminy Turośl.

Decyzja o organizacji takich spotkań wynika z potrzeby zapewnienia dzieciom możliwości rozmowy ze specjalistą po wydarzeniu, które wywołało silne emocje wśród uczniów i mieszkańców.

Pomoc także dla rodzin

Władze gminy chcą objąć pomocą psychologiczną również zaatakowaną dziewczynkę i 11-letniego chłopca oraz ich rodziny. Jak podkreślał wójt Piotr Niedbała, potrzebnego wsparcia wymagają obie rodziny dotknięte tym dramatycznym wydarzeniem.

Policja nadal wyjaśnia okoliczności ataku. Zebrane materiały mają zostać przekazane do sądu rodzinnego w Łomży. Ze względu na wiek chłopca sprawa będzie prowadzona w trybie przewidzianym dla osób nieletnich.

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