DK64 koło Łomży już w całości przejezdna. Ostatnie 4 km otwarte dla kierowców

Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi między Elżbiecinem a Marianowem

Nowe połączenie DK64 z trasą S61 jest już kompletne. Kierowcy zyskali ostatnie 4 kilometry drogi między Elżbiecinem a Marianowem. To oznacza, że można już przejechać całym, 7-kilometrowym odcinkiem nowej trasy, która ułatwia dojazd w kierunku Jeżewa i zapewnia bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 668.

To finał prac związanych z budową obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. Pierwsze 3 km nowej DK64 udostępniono kierowcom w ubiegłym roku. Teraz do ruchu trafiły pozostałe 4 kilometry drogi.

Rondo zamiast wiaduktu

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 64 z drogą wojewódzką nr 668. Pierwotnie planowano w tym miejscu wiadukt, jednak po uwzględnieniu postulatów mieszkańców, samorządowców i lokalnych przedsiębiorców zmieniono projekt.

Rondo umożliwia bezpośredni wjazd z DW668 na nową DK64. Ma to ułatwić dojazd do okolicznych terenów, w tym inwestycyjnych. To także ulga dla mieszkańców, ponieważ inwestycja pozwala ostatecznie wyprowadzić ruch tranzytowy z okolicznych miejscowości, w szczególności z terenu gminy Piątnica.

Pierwotnie na skrzyżowaniu DK64 z DW668 nie miało być ronda. W planach był tylko wiadukt nad drogą wojewódzką. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności, samorządowców i przedsiębiorców z gminy Piątnica oraz regionu łomżyńskiego, zrezygnowaliśmy jednak z planów budowy wiaduktu. W jego miejsce powstało rondo, które umożliwia bezpośrednie połączenie DW668 z DK64. Rozwiązanie to poprawiło dostępność komunikacyjną terenów inwestycyjnych, skracając też trasy przejazdu - przekazuje białostocki oddział GDDKiA.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

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