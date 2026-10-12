Blisko 12 milionów złotych na tereny zielone w Łomży. Zmiany zajdą na terenie Parków Ludowego, Jakuba Wagi i przy ulicy Katyńskiej

Trzy tereny zielone w Łomży do zmian. Miasto ma szansę na blisko 12 milionów złotych

Łomża otrzymała pozytywną ocenę projektu "Adaptacja do zmian klimatu terenów w Łomży". Projekt został zarekomendowany do dofinansowania w wysokości 11,654 milionów złotych z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Wartość całego zadania to ponad 17,4 milionów.

Prace obejmą trzy lokalizacje: Parki Ludowy i Jakuba Wagi, a także teren między ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II. Jeśli procedura przyznania dotacji zakończy się pomyślnie, to inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2027–2029.

Co się zmieni?

Na terenie między ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II powstanie nowa przestrzeń do spacerów i odpoczynku. Zaplanowano nasadzenia 53 drzew, ponad 2 tysięcy krzewów i blisko 4,8 tysięcy metrów kwadratowych trawników.

W Parku Ludowym pojawią się nowe nasadzenia, rabaty, ławki, pergole, urządzenia zabawowe i stojaki rowerowe. Zaplanowano także poidełka z wodą pitną, oświetlenie LED i monitoring. Park ma zyskać 26 drzew, 1286 krzewów i około 15 tys. roślin cebulowych.

Zmiany czekają również Park Jakuba Wagi (w ramach 2 etapu prac). Posadzonych zostanie tam 15 drzew, 710 krzewów oraz tysiące bylin i roślin cebulowych. Część asfaltowych ścieżek zostanie zastąpiona nowymi nawierzchniami, a w parku pojawią się m.in. ławki, hamaki i urządzenia zabawowe.

Wspólnym elementem wszystkich trzech zadań jest wykorzystanie zielonej infrastruktury jako narzędzia adaptacji miasta do zmian klimatu. Większa liczba drzew, krzewów i innych roślin ma zwiększyć retencję wody, ograniczać skutki upałów oraz tworzyć dogodne warunki dla lokalnej fauny. Jednocześnie modernizowane przestrzenie mają pełnić funkcję miejsc wypoczynku, rekreacji i kontaktu z przyrodą - mówi zastępca prezydenta Piotr Serdyński

W Parku Jakuba Wagi prace ruszą wcześniej

Niezależnie od tego projektu miasto obecnie przygotowuje się do rewaloryzacji Parku Jakuba Wagi. Na ten pierwszy etap pozyskano prawie 2 miliony złotych dofinansowania, a w tej chwili trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane są m.in. odnowienie bramy i ogrodzenia, a także budowa altany koncertowej. Prace w tym miejscu mogą ruszyć jeszcze w tym roku.

Miasto ubiega się też o dofinansowanie budowy toru pumptrack i strefy aktywności sportowej dla starszych dzieci w rejonie ul. Katyńskiej. Wartość tego zadania przekracza 5 i pół miliona złotych. Rekomendowana kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 500 tysięcy złotych.

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