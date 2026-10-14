PKP Intercity do Łomży od czerwca 2027 roku. Sześć par pociągów dziennie do Warszawy

Pociągi z Łomży do Warszawy od czerwca 2027

Za niecałe 8 miesięcy Łomża zyska bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Pociągi PKP Intercity mają zacząć kursować na tej trasie od czerwca 2027 roku. W planach jest sześć par połączeń dziennie, a podróż do Warszawy Wschodniej ma zająć 1 godzinę i 43 minuty.

Nowe połączenia będą obsługiwane nowoczesnymi pociągami hybrydowymi. Mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, porty USB czy miejsca na rowery. Zaplanowano również strefę dla rodzin z dziećmi i Strefę Ciszy.

Jelonek, Narew czy Królowa Bona

Nowe składy otrzymają nazwy nawiązujące do historii i naszego regionu: Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Kurpianka i Narew.

Łącznie z Łomży każdego dnia ma kursować osiem par pociągów PKP Intercity. Oprócz sześciu połączeń z Warszawą będą też dwie pary na trasie Białystok-Olsztyn.

Więcej pociągów w całym regionie

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity na lata 2026/2027 przyniesie, co ważne dla nas, nowe połączenia Łomży ze stolicą, ale również dodatkowe możliwości podróży z Białegostoku i Suwałk.

Jak informuje PKP IC między stolicą województwa a Warszawą będzie kursować 17 par pociągów dziennie, czyli o jedną parę więcej niż obecnie. Białystok zyska także bezpośrednie połączenie z Zakopanem i Krynicą-Zdrojem. Codziennie kursować ma również IC Lubuszanin do Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

Wydłużona zostanie trasa IC Jaćwing, który połączy Białystok z Litwą, umożliwiając podróże m.in. do Kowna i Wilna.

Od grudnia tego roku codziennie ma kursować także IC Gryf na trasie Suwałki-Szczecin. Pociąg pojedzie m.in. przez Olecko, Ełk, Pisz, Olsztyn, Trójmiasto i Słupsk.

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